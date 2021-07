Milan, in settimana si chiude per un ritorno dal Real Madrid

Sono ore cruciali in casa Milan per portare a termine con successo una trattativa ormai ben avviata e regalare così a Stefano Pioli un tassello fondamentale per la trequarti della prossima stagione.

Conclusa con successo l’operazione Giroud e fatti importanti passi avanti su Ballo-Tourè, Maldini si è messo all’opera per riportare a Milanello uno dei prospetti che meglio hanno figurato lo scorso anno con la maglia del “Diavolo”.

L’identikit corrisponde a quello di Brahim Diaz, spagnolo classe 1999 che nel 2020/21 dopo un avvio in sordina ha convinto tutti sfoderando grandi prestazioni (su tutte quelle a Torino) nella parte conclusiva di stagione.

Il fantasista spagnolo, conclusa l’annata in prestito a Milano, è tornato a Madrid dove, pur allenandosi tutti i giorni agli ordini di Ancelotti, non ha mai nascosto di voler riabbracciare i rossoneri.

Consapevoli della volontà del giocatore e consci delle proprie necessità di mercato, in via Aldo Rossi non hanno tentennato e in breve tutti si sono messi al lavoro per finalizzare quanto prima il ritorno dell’andaluso, uno scenario questo che dovrebbe concretizzarsi entro la fine di questa settimana.

Le parti infatti hanno già trovato l’accordo (prestito oneroso con diritto di riscatto a 22 milioni di euro e controriscatto fissato a 27 da esercitare entro il 30 giugno 2022) e limando gli ultimi dettagli dovrebbero giungere facilmente al tanto atteso accordo.

Con una chiusura veloce, Pioli potrebbe avere subito a disposizione il talento iberico e procedere senza ulteriori ritardi con il suo reinserimento nei meccanismi rossoneri (operazione sempre delicata), mentre la società potrebbe volgere il proprio sguardo su altri obiettivi e passare a dedicarsi ad altre trattative ancora in corso d’opera.

Anche Brahim Diaz di certo freme perché le società concludano in fretta l’affare: il giocatore vuole riprendere il discorso da dove lo aveva interrotto e, sfruttando l’esperienza maturata all’ombra della Madonnina lo scorso anno, diventare ancora più determinante per le sorti e gli obiettivi del Milan.

OMNISPORT | 13-07-2021 16:15