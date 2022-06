Milan, incontro con gli agenti del nuovo De Bruyne: le ultime

25-06-2022 18:44

Il Milan deve sistemare la difesa e, dopo aver perso Botman, si sta dando da fare per trovare un sostituto di Romagnoli, con quest’ultimo in partenza e nel mirino da tempo della Lazio, squadra del cuore del capitano rossonero. Le attenzioni del club però sono rivolte anche in attacco, un reparto da migliorare sicuramente in vista della prossima stagione nonostante gli ottimi numeri dell’annata precedente.

Milan, sempre nel mirino De Ketelaere

Il Milan da tempo ha manifestato interesse per Charles De Ketelaere: paragonato a De Bruyne, il classe 2001 rappresenta uno dei maggiori prospetti del panorama europeo. In campionato ha giocato 33 partite siglando 14 gol e 7 assist nell’ultima stagione.

Il Milan è convinto che De Ketelaere possa fare il salto di qualità in Serie A, soprattutto con un allenatore come Stefano Pioli, abile a migliorare i giovani come si è visto con Tonali o Leao. Intanto il club rossonero sta lavorando con l’agente del giocatore belga per abbassare le richieste del Bruges, la sua squadra attuale.

Milan, previsto un incontro la prossima settimana

Il Milan si sta muovendo e, come riporta Daniele Longo sul suo profilo Twitter, i prossimi giorni potrebbero essere fondamentali: “Un’idea raccontata a fine maggio, il Milan continua a lavorare a fuoco lento su De Ketelaere. Concorrenza dalla Premier League ma anche un preferenza chiara del giocatore verso i rossoneri. La prossima settimana previsto un nuovo contatto con gli agenti”.

Milan, De Ketelaere rifiuta la Premier

Nel frattempo De Ketelaere ha rifiutato le avances di un club della Premier League: in base alle informazioni riferite dal giornalista di RTL Alexandre Braeckaman, il fantasista classe 2001 del Bruges ha detto no al Leeds di Bielsa, non essendo particolarmente entusiasta della destinazione. Un buon segnale per il Milan, che resta in agguato e che proverà a chiudere i prossimi giorni la trattativa.

