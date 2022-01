Milan, infortunio e lacrime per Kessié in Coppa d'Africa

26-01-2022 18:39

Non arrivano buone notizie per il Milan da Douala, dove Franck Kessié è stato impegnato con la sua Costa d’Avorio in una sfida valida per gli ottavi di Coppa d’Africa contro l’Egitto.

La partita del centrocampista rossonero infatti è durata esattamente mezz’ora. Nei minuti precedenti, già al 23’, aveva avvertito un dolore al fianco sinistro che poi si è fatto evidentemente sempre più intenso.

Kessié ha infatti provato a restare in campo per qualche minuto, ma dopo essersi accasciato in un paio di occasioni, si è dovuto arrendere ed ha chiesto il cambio.

La sensazione è quella che possa essersi fatto male da solo e che non abbia ricevuto in precedenza colpi dagli avversari.

Kessié è poi uscito dal campo sulle sue gambe, ma visibilmente dolorante e in lacrime. Saranno adesso le prossime ore a dire qual è la reale entità del problema.

