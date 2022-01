Milan, dalla Coppa d’Africa una clamorosa svolta per il futuro

22-01-2022 08:57

L’indiscrezione arriva da un giornalista vicino alle cose di casa Milan. I rossoneri hanno messo soltanto in sospeso quello che dalla scorsa estate è diventato il caso Franck Kessie. Il calciatore ivoriano in questo momento è impegnato con la sua nazionale in Coppa d’Africa ma al suo ritorno in Italia ci potrebbero delle grande novità per il futuro del centrocampista.

Kessie vuole restare al Milan

A rivelare un cambio di scenari in casa rossonera è il giornalista Pasquale Guarro che su Twitter rivela che Franck Kessie ha deciso di non lasciare il Milan nella finestra di gennaio e che vuole provare a vincere lo scudetto con la maglia dei rossoneri. Un’ipotesi inaspettata per il Milan dato che il giocatore ha un contratto in scadenza nella prossima estate.

Kessie: da idolo a separato in casa

La parabola di Franck Kessie con la maglia del Milan è stata molto particolare. Al suo arrivo in rossonero dall’Atalanta il “Presidente”, come è stato ribattezzato dai tifosi, ha dovuto fare i conti con le difficoltà dell’ambientamento in una nuova realtà. Ma con il passare del tempo l’ivoriano è riuscito a diventare un giocatore simbolo del nuovo Milan. Una crescita esponenziale la sua che ha trovato il suo picco nella scorsa stagione quando Kessie è stato il vero trascinatore della squadra tornata a qualificarsi alla Champions League.

Ma in estate sono cominciati i primi problemi. Dopo l’esperienza alle Olimpiadi, il ritorno di Kessie a Milano è stato segnato dai discorsi relativi al rinnovo del contratto con voci crescenti di un interesse da parte di tantissimi club europei a partire dal PSG. E ad accompagnare queste voci che hanno minato il rapporto con i tifosi ci sono state anche le prestazioni del giocatore che non è riuscito a replicare nella prima fase di stagione quanto fatto nello scorso campionato.

Milan: tifosi in subbuglio sui social

La possibilità di una permanenza a Milano di Franck Kessie non esalta i tifosi del Milan che temono il ripetersi dei casi Donnarumma e Calhanoglu. Se il giocatore decidesse di arrivare al termine del contratto e di non firmare un rinnovo, a fine stagione lascerà il Milan a parametro zero. Per questo i tifosi si domandano se si è aperta la strada per un possibile rinnovo. “E dopo se ne va gratis. O rinnova o lo devono vendere in quesa finestra di mercato. Anzi subito”. Mentre Red commenta: “Speriamo che non vada come l’ultima volta che aveva qualcosa da fare al rientro della nazionale”.

