Milan-Juventus, si scalda la vigilia: cambia l'arbitro

21-01-2022 18:11

Milan-Juventus sarà la partita più importante della 23ª giornata di Serie A. Il posticipo di domenica 23 gennaio alle ore 20.45, ultima gara prima della sosta di fine gennaio del campionato per gli impegni delle nazionali sudamericane verso il Mondiale in Qatar, metterà di fronte due squadre obbligate a vincere per avvicinare i rispettivi obiettivi, ma il match del “Meazza” sarà carico di attesa anche alla luce di quanto accaduto nell’ultimo turno sul fronte arbitrale.

Orsato dà forfeit: cambia l’arbitro di Milan-Juventus

A scaldare ulteriormente la vigilia, peraltro, è subentrato un imprevisto dell’ultima ora, ovvero l’indisponibilità di Daniele Orsato. Il fischietto scledense, che era stato scelto dal designatore Gianluca Rocchi per dirigere il match di San Siro, non potrà essere presente a Milano, per motivi che non sono ancora stati resi noti. Ad anticipare la notizia è stato ‘Il Corriere dello Sport’.

Rocchi aveva puntato sull’esperienza di Orsato, all’ultima stagione della carriera, proprio come garanzia dopo quanto accaduto nell’ultima giornata, con il clamoroso errore di Marco Serra durante Milan-Spezia, ma anche le proteste dell’Udinese per un calcio di rigore non concesso nella partita contro la Juventus per il presunto fallo di Federico Bernardeschi sull’esterno dei friulani Brandon Soppy.

Milan-Juventus, Marco Di Bello sostituirà Orsato

E invece i piani del designatore arbitrale sono saltati a causa dell’improvvisa indisponiblità di Orsato. Dopo una valutazione durata poche ore, Rocchi ha così individuato il nuovo arbitro per la partita tra Milan e Juventus.

La scelta è caduta su Marco Di Bello, che era stato designato in un primo tempo al Var, con Filippo Valeriani come Avar. Di Bello sarà sostituito al Var da Aleandro Di Paolo.

Sono quindi sfumate le altre candidature per la partitissima di San Siro, quella di Paolo Valeri, designato come Var di Spezia-Sampdoria e quella di Davide Massa, che sta vivendo una buona stagione e che ha già diretto tre big match in questo campionato, Milan-Napoli, Roma-Juventus e Atalanta-Inter, quest’ultimo proprio nello scorso weekend.

Milan-Juventus “stregato” per Daniele Orsato

Orsato avrebbe diretto il Milan per la prima volta in stagione, mentre ha incrociato per due volte la Juventus, sempre vittoriosa in casa contro la Roma e a Bologna, quest’ultima partita disputata lo scorso 18 dicembre. L’ultima volta in cui Orsato ha diretto il Milan risale alla 33ª giornata dello scorso campionato, quando la squadra di Pioli perse per 3-0 contro la Lazio allora allenata da Simone Inzaghi il 26 aprile 2021.

Curiosamente, pur essendo uno degli arbitri più quotati dell’ultimo decennio del calcio italiano, Orsato non arbitra una sfida tra Milan e Juventus addirittura dal 9 aprile 2016 (2-1 per i bianconeri a San Siro). E il digiuno continuerà…

OMNISPORT