Serie A, senti Capello: "Milan prima rivale dell'Inter per lo Scudetto"

21-01-2022 17:22

Domenica sera andrà in scena Milan-Juventus, vero e proprio big match della 23° giornata di Serie A TIM. Il Milan sia la squadra che ha sconfitto più volte la Juventus in Serie A (51), sia quella contro cui i bianconeri hanno pareggiato di pi nel torneo (55) – completano 67 successi bianconeri in 173 sfide tra le due formazioni nella competizione.

L’ex allenatore della Juventus Fabio Capello, nel suo intervento odierno per la Gazzetta dello Sport, ha provato a presentare la sfida:

“Sarà difficile per entrambe, la Juve è in ripresa e al Milan mancano giocatori importanti. Ma i rossoneri hanno un gioco frizzante, accelerano, specialmente sulla sinistra con Theo e Leao, in maniera elegante, direi quasi delicata. Restano i primi rivali dell’Inter nella corsa verso lo scudetto. La Juve? Dopo tanti anni di vittorie, vedersi in queste condizioni non è facile da sopportare. La maglia pesa”.

