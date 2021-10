17-10-2021 13:13

Escluse lesioni capsulo-legamentose per Ante Rebic. L’attaccante croato del Milan ha rimediato una distorsione alla caviglia nel primo tempo della partita contro il Verona di ieri sera e vinta dai rossoneri per 3-2. Rebic è stato sostituito da Leao e ora, dopo gli esami rassicuranti di oggi, le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, ma la sua presenza in Champions League di martedì sera contro il Porto è a forte rischio.

OMNISPORT