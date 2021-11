Milan innamorato di un bomber 17enne, i tifosi sperano nel colpo

15-11-2021 10:36

Con il duo Ibrahimovic–Giroud ad alternarsi nel ruolo di centravanti del 4-2-3-1 di Stefano Pioli e l’idea di rilanciare anche Pellegri, il Milan è piuttosto coperto in avanti, almeno in questa stagione. Paolo Maldini, però, non smette mai di sondare il mercato internazionale a caccia di giovani talenti da aggiungere al roster rossonero: è noto l’interesse nei confronti del trequartista Romain Faivre, 23enne esploso nel Brest e che pare ormai maturo per il salto in un campionato più competitivo.

Il Milan innamorato di Cho

Secondo Nicolò Schira, però, un’altra promessa del calcio francese, ancora più giovane, sarebbe entrata nel mirino del Milan. “Il Milan è realmente interessato al giovane attaccante francese Mohamed-Ali Cho (nato nel 2004) – scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport su Twitter -. Gli scout dei rossoneri lo stanno monitorando. Il suo contratto con l’Angers scade nel 2023, ma le trattative per il rinnovo sono in stand-by. Ha già segnato due reti in Ligue 1”.

Cho ha appena 17 anni, ma il Milan si sta convincendo del fatto che il giocatore abbia abbastanza talento per provare il salto in serie A. Cho è cresciuto nelle giovanili del Psg per poi passare a quelle dell’Everton, in Inghilterra, e infine fare ritorno in Francia, all’Angers, nel luglio del 2020. Ha debuttato in Ligue 1 un anno fa, a 16 anni, e in quella attuale è diventato titolare: 2 i gol messi a segno, nelle vittorie conto Rennes e Metz.

Ma la sensazione è che Cho possa esplodere da un momento all’altro: il 17enne deve crescere fisicamente, ma è già veloce, esplosivo nello scatto e ha una tecnica decisamente superiore alla media. Tatticamente è tutto da plasmare: finora ha giocato principalmente come punta centrale, ma è in grado di muoversi anche sulle fasce.

I tifosi sperano nell’acquisto del 17enne

Per i tifosi del Milan, il club non deve farselo sfuggire. “Diamogli ‘sti 10 milioni all’Angers e portiamolo a casa. Questo è davvero forte in prospettiva”, il commento di Felice. “Non mi illudere Schira… Se non viene ci resto male”, aggiunge RedBlack che evidentemente spera nell’acquisto di Cho.

“Potenziale fuoriclasse”, il parere di Matteo. Rosso&Nero, invece, spera che il Milan si butti su Cho o che prenda un altro giovane talento internazionale: “Dobbiamo prendere almeno uno tra lui e Alvarez”, scrive il tifoso citando l’attaccante del River Plate, anch’egli seguito dal Milan.

