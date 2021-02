Dove vedere Milan-Inter in diretta tv e streaming: Sky o Dazn

La madre di tutte le partite. Il derby di Milano è servito. In palio non solo la predominanza cittadina ma molto di più, una fetta di scudetto. E poi di nuovo uno di fronte all’altro quei due là, Ibrahimovic vs Lukaku. Tutto questo e molto altro ancora sarà Milan-Inter in programma domenica prossima per la 23sima giornata in serie A dallo stadio San Siro di Milano, una gara da gustare in diretta televisiva ancor di più in quest’anno con gli spalti del Meazza chiusi al pubblico.

Inter e Milan verso la grande sfida

A una settimana dallo scontro diretto c’è stato il sorpasso nerazzurro. Lo scorso week end l’Inter ha approfittato del passo falso del Milan in casa dello Spezia per mettere la freccia e passare davanti in classifica, cosa che non succedeva nel girone di ritorno dai tempi d’oro di Mourinho e nell’anno del Triplete. Inter cinica e devastante contro la Lazio soprattutto grazie alla LuLa, doppietta di Lukaku che ha poi servito l’assist per il 3-1 definitivo di Lautaro Martinez.

Costretto a leccarsi le ferite invece il Milan che è crollato in casa dello Spezia. Davvero irriconoscibile la squadra di Pioli incapace anche solo di creare problemi alla squadra sempre più sorprendente di Italiano che ha letteralmente dominato il campo. Un campanello d’allarme in casa rossonera che per la prima volta in questo campionato si trova a inseguire. Per di più ci saranno le fatiche di coppa, l’Europa League giocata di giovedì a Belgrado, a pesare al di là del turnover.

Dove vedere Milan-Inter in tv e streaming

Milan-Inter è in programma allo stadio San Siro di Milano domenica 21 febbraio, alle ore 15. La partita verrà trasmessa in diretta tv su DAZN e DAZN1 (canale 209 del decoder satellitare).

Per seguire il derby di Milano in diretta streaming su smartphone e tablet si deve utilizzare l’app DAZN oppure collegarsi con il pc o portatile sul sito di DAZN. Telecronaca: Pierluigi Pardo. Pre e post partita con Diletta Leotta.

Sarà possibile anche seguire la diretta live di Milan-Inter su Virgilio Sport.

Milan-Inter: Ibrahimovic e Lukaku si rincontrano dopo la coppa

Inutile girarci intorno. Non solo la sfida scudetto, Milan-Inter domenica sarà anche la prima occasione in cui Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku si troveranno nuovamente di fronte, uno all’altro, dopo il testa a testa, nel vero senso della parola, della partita di Coppa Italia. Volarono parole grosse in quell’occasione, uno spettacolo per molti indecoroso. Cosa succederà domenica pomeriggio, i due faranno la pace? Saranno nuovamente scintille?

L’arbitro e il Var di Milan-Inter

Daniele Doveri è l’arbitro designato dall’AIA per dirigere il derby di Milano tra Milan e Inter valevole per la 23.a giornata di Serie A. Doveri, reduce da Napoli-Juventus della scorsa settimana, dove ha assegnato col Var il rigore decisivo, trasformato da Insigne, per la sbracciata di Chiellini su Rrahmani, arbitrerà dunque anche il derby-scontro scudetto di domenica pomeriggio. Al Var ci sarà Mariani.

SPORTEVAI | 18-02-2021 15:37