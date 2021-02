Milan-Inter, le formazioni ufficiali

Sono state finalmente diramate le scelte di formazione di Stefano Pioli e Antonio Conte inn vista del derby della Madonnina in programma oggi alle ore 15:00. Il tecnico rossonero sceglie Tonali accanto a Kessie inn mediana e Saelemaekers assieme a Rebic e Calha dietro a Ibra. Antonio Conte punta finalmente su Christian Eriksen in mediana assieme a Barella e Brozovic. Chance dal primo minuto per Perisic e poi la coppia Lu-La in attacco.

Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

INTET (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrji, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lukaku, Martinez

OMNISPORT | 21-02-2021 13:57