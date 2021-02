Milan-Inter, Marcello Lippi parla degli italiani in campo

Ormai siamo nella settimana che ci porterà all’imperdibile sfida di Serie A tra Milan e Inter, gara che finalmente torna ad avere il sentore del grande appuntamento, dato che entrambe le compagini sono in lotta per lo scudetto.

Tanti sono i pareri che grandi esperti stanno dando in queste ore sulla partita, tra cui anche il grande Marcello Lippi, storico allenatore della Juventus e Campione del Mondo 2006. Questa la considerazione di Lippi sul derby alla “Gazzetta dello Sport”:

“Che derby sarà? Vedo un Milan alla prova d’appello dopo il k.o. con lo Spezia che non deve far dimenticare tutto il bello dell’ultimo anno. E un’Inter però concreta come Conte e senza coppe a cui pensare”.

Ma la parte principale dell’intervista riguarda l’analisi degli italiani presenti in campo, finalmente in gran numero e nel pieno giro nella nazionale di Roberto Mancini:

“Barella è il miglior centrocampista italiano, un top europeo. Donnarumma è un mostro, mi ricorda Buffon per sicurezza, senso della posizione e uscite efficaci. Bastoni è nel giro della Nazionale maggiore e ci resterà, è il centrale del futuro. Calabria sta crescendo, Romagnoli deve fare il salto di qualità. Gagliardini è affidabile e completo”.

OMNISPORT | 16-02-2021 13:18