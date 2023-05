Milan-Inter sold out: biglietti polverizzati per la semifinale di Champions League

Arriva il dato ufficiale che conferma un San Siro tutto esaurito, come prevedibile, per la gara di andata del 10 maggio. A breve arriverà il sold-out anche per il match di ritorno.

02-05-2023 18:03

Tutto come da pronostico: Milan – Inter, semifinale di andata di Champions League, è sold out. Il Meazza sarà strapieno per il primo dei due derby europei, in calendario il prossimo 10 maggio, dimostrando, ancora una volta, tutto l’entusiasmo e la voglia di calcio che insiste nel capoluogo meneghino. I tagliandi staccati sono 72 mila: è la stessa cifra che si prospetta per la gara di ritorno, in programma il prossimo 16 maggio.

In palio c’è la finale di Istanbul il 10 giugno: a contenderla a Milan o Inter sarà una tra Real Madrid e Manchester City.

Meazza tutto esaurito: febbre rossonerazzurra

I pochi che avevano qualche dubbio sono stati puntualmente smentiti. Del resto, che l’attesa fosse febbricitante fin dai minuti successivi l’esito dei quarti di finale, era fatto evidente. Poco più di una settimana per polverizzare i tagliandi a disposizione: sono bastate le prime due fasi della prevendita, che erano rivolte ai soli abbonati e ai possessori della Carta “Cuore Rossonero”.

Inter-Milan, il ritorno: come acquistare i biglietti

In attesa di concentrarsi sul verdetto della prima gara, l’attenzione in sede di biglietteria è ora tutta rivolta al rematch, quello in programma il 16 maggio a campi invertiti: Inter in casa, rossoneri in trasferta. In tal senso, il club nerazzurro ha fatto sapere con una nota ufficiale, apparsa sul sito della società, che si conclude oggi, martedì 2 maggio, la prima fase di vendita, quella riservata agli attuali abbonati alla competizione europea. Non solo, è stato chiarito come, a causa della fortissima richiesta, definita “senza precedenti”, le modalità di acquisto dei ticket prevedano solo quella online, per la quale diventa necessaria l’iscrizione al portale: inter.it. Lo step successivo, dedicato agli attuali abbonati per la serie A: si comincia giovedì 4 maggio e si termina venerdì 5 maggio.

4 e 5 maggio: spazio agli abbonati di serie A

Nello specifico, il 4 maggio – dalle 14.30 alla mezzanotte – la vendita sarà accessibile solo a coloro risultano abbonati all’Inter da almeno 4 stagioni consecutive con “capienza stadi 100%: stagione 22-23 + 19-20 + 18-19 + 17-18”. Si parla di una cifra stimata di circa 15mila tifosi: ciascuno di essi avrà la facoltà di comprare un massimo di due biglietti. Il 5 maggio la vendita sarà aperta a tutti gli altri abbonati, con le medesime modalità.

8 e 9 maggio: soci Inter Club e tesserati “SoloNoi”

La fase 3 entra nel vivo lunedì 8 maggio, dalle 14.30 a mezzanotte: toccherà stavolta ai soci Inter Club attivi alla stagione 2022-23: anche per loro, un paio di biglietti a disposizione. L’ultima opzione d’acquisto, quella della fase 4, è prevista per martedì 9 maggio solo in caso di tagliandi residui ed è dedicata ai titolari della tessera “SiamoNoi” sottoscritta entro lo scorso 18 aprile.