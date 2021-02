Milan-Inter: sui social monta la protesta rossonera

Gli impegni di Coppa distraggono le squadre italiane dagli impegni in campionato almeno per una settimana. Un problema che sembra riguardare soprattutto il Milan che si avvicina alla delicatissima partita con l’Inter. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta in campionato contro lo Spezia che è costata la prima posizione della classifica ma non ci sarà il tempo per rimuginarci troppo.

Impegno in Europa League

I rossoneri di Stefano Pioli sono già pronti per tornare in campo visto che giovedì sono impegnati in Europa League nella trasferta di Belgrado, poi volo diretto per Milan stesso in serata e via verso il derby che si giocherà domenica alle 15 (qui la diretta tv-streaming). Pochissimo dunque il tempo per riposare e preparare una delle gare più importanti della stagione.

Il tweet di Mazzocchi

Anche il giornalista Rai, Marco Mazzocchi fa notare le difficoltà che è chiamato ad affrontare il Milan che a differenza dei cugini nerazzurri non avrà tempo per recuperare dall’impegno europeo: “Milan-Inter si giocherà domenica alle 15, valore aggiunti per Quelli che la Rai ma notevole svantaggio per il Milan (giovedì a Belgrado e ritorno in serata, in tempo di covid i viaggi sono più stressanti). Di fatto Pioli non prepara la gara, Conte ha una settimana. Potere dei diritti televisivi”.

La reazione dei social

Sui social la risposta dei tifosi del Milan è immediata, in molti avrebbero voluto un posticipo almeno serale del derby milanese ma così non è stato e ora la squadra rossonera avrà a disposizione poco più di due giorni e tante scorie fisiche per preparare il match contro l’Inter che vuole tentare la fuga. I tifosi del Milan protestano ma c’è anche chi affronta la situazione da un punto di vista diverso: “Abbiamo avuto una settimana per preparare la trasferta di La Spezia”, fa notare Marco. Anche per Massimo il posticipo serale non avrebbe cambiato le cose: “Invece se si fosse giocato alle 20.45, in quelle 6 ore Pioli chiuso cosa si sarebbe potuto inventare”.

Ma l’avvicinamento al derby fornisce anche qualche motivo per stuzzicare i rivali come fa Mimmo: “Penso che l’Inter stia messa peggio. Pagherebbe per giocare in Coppa”. Anche Paolo punta sull’ironia: “Ma cosa deve preparare l’Inter, gioca sempre allo stesso modo”. Mentre Roby fa notare: “Fosse successo all’Inter, il suo allenatore avrebbe pianto talmente tanto da allagare Milano”.

SPORTEVAI | 17-02-2021 08:29