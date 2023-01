Milan-Inter Supercoppa: fervono i preparativi per la finale

04-01-2023 08:38

Si avvicina la finale di Supercoppa italiana tra Milan (campione d’Italia) e Inter (che ha sollevato la Coppa Italia nella scorsa stagione). Si gioca il 18 gennaio, con calcio d’inizio alle 22 di Riad, le 20 in Italia. La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5. La settimana prossima, gli uomini della Serie A partiranno per l’Arabia Saudita per iniziare i preparativi, le società hanno invece già scelto campi d’allenamento e alberghi, così come l’agronomo Giovanni Castelli ha verificato lo stato del manto erboso del King Fahd International Stadium, l’impianto più grande di Riad, non lo stesso che ospitò la finale Juve-Lazio del 22 dicembre 2019.

In tribuna ci sarà una vera e propria sfilata di vip ed ex calciatori: Totti, Vieri, Materazzi, Ferrara, Franco Baresi, Massaro, Zenga, Galante, Cordoba, Albertini e Di Biagio. Saranno protagonisti di diverse attività nei due giorni che precedono il match. Saranno utilizzate 20 telecamere, come quelle abitualmente usate nei big-match di Serie A, più un drone per le spettacolari riprese dall’alto. Novità dell’anno: dall’80’ della partita si potrà votare per l’Mvp del derby.