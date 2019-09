Milan-Inter vista dai social tra sfottò e speranze

Ieri il derby delle parole, tra le dichiarazioni di Giampaolo e quelle di Conte, stasera il derby in campo e oggi per tutta la giornata, il derby sui social. Milan-Inter è una partita speciale, da sempre, e anche se è troppo presto perchè possa emettere verdetti definitivi tutti sanno che in palio ci sono più dei tre punti canonici. ll momento particolare delle due squadre richiede risposte, in un senso o nell’altro.

L’ANSIA – Comprensibile dunque che dappertutto cresca l’ansia per la partita e se staff tecnico e giocatori milanisti e nerazzurri cercano concentrazione, sul web è un fiorire di commenti e speranze, da una parte come dall’altra. Tra sfottò, emoticon, immagini beneauguranti, foto-ricordo di derby passati è un film a parte quello che si può vedere su twitter.

LA SPERANZA – Per tutta la giornata l’hastag #DerbyDellaMadonnina spopola: “Ti rendi conto di cos’è il #DerbyDellaMadonnina quando sei in ansia neanche fosse la finale di Champions League, e invece è solo la quarta di campionato” o anche: “Mi sembra di percepire smodato ottimismo da parte degli interisti. Come se il Milan non fosse in grado di giocarsela quanto e più di uno Slavia Praga”.

LA RICHIESTA – C’è chi fa le sue richieste: “Maglietta bagnata e fiato corto. Così dovete essere al 90 più recupero. Poi vada come vada. Ma niente più belle statuine” oppure: “Il Derby Milano non è una partita come le altre, È LA PARTITA. Concentrazione, grinta e voglia di lottare su ogni pallone: stasera voglio vedere 11 leoni in campo e una reazione dopo il deludente pareggio di martedì. FORZA Inter” .

FAVORITI – C’è chi sogna il colpaccio: “D’accordo non saremo i favoriti, d’accordo la squadra è quello che è, ma il Derby ha tutta un altra storia. Una storia fatta di battaglie, dolori ed emozioni. Stasera vogliamo 11 leoni in campo. Onorate la maglia ragazzi. Forza Milan “.

I CONSIGLI – C’è chi dà consigli: “Siete d’accordo con me che se attacchi come si deve, la seconda squadra di Milano va in difficoltà estrema? Vanno attaccati sugli esterni (Theo!). Centralmente, fai un lavoro per annullare Sensi, e il loro gioco diventerà sterile. Parte tutto dal nano” e infine chi dice: “Mia sorella, interista, vuole vedere la partita con me. Ancora non ha capito, in tutti questi anni di Derby che io ho diritto di insultare liberamente tutti i giocatori chiusa nella mia stanza(senza testimoni)??? Forza Milan”.

SPORTEVAI | 21-09-2019 10:49