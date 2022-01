Milan-Juve, polemiche per due rigori negati. Var assente

23-01-2022 23:31

Un Milan-Juve da sbadigli, e con qualche polemica. Rossoneri e bianconeri hanno impattato per 0-0 a San Siro, dove le difese hanno avuto nettamente la meglio sugli attacchi. Durante e dopo la partita ha però fatto discutere anche l’arbitraggio di Di Bello, per due rigori negati, uno per parte.

Moviola Milan-Juve: dubbi e polemiche per due rigori non dati

Due i casi da moviola che stanno facendo litigare i tifosi sui social. Il primo dopo pochi minuti: al 4′ Calabria entra nell’area bianconera, Alex Sandro in ritardo incrocia la sua traiettoria e contrastandolo interrompe la corsa del giocatore rossonero, facendolo cadere. L’arbitro fischia il fallo di mano di Calabria (che tocca il pallone con il braccio), e tira dritto nonostante le proteste. Neanche il Var interviene.

Il secondo episodio nella ripresa. Al 59′ Messias rischia moltissimo intervenendo in ritardo su Morata nell’area del Milan: il brasiliano tocca da dietro l’attaccante bianconero, che cade a terra. Proteste anche in questo caso, ma Di Bello e il Var non intervengono.

Milan-Juve, Allegri: “Pari giusto”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha accolto con soddisfazione il pareggio di San Siro: “E’ stata una bella partita. Noi arrivavamo da tante gare, stasera era importante per chiudere gennaio nel migliore dei modi e rimanere lì attaccati. In caso di sconfitta saremmo andati a 10 punti, e sarebbe stata più dura”.

Sui problemi in attacco: “Negli ultimi venticinque-trenta metri bisogna essere più lucidi nell’ultimo passaggio. Sbagliamo la misura nonostante il campo non abbia permesso di fare molto né a noi né a loro. E’ stata una partita combattuta con grandi contrasti. E’ giusto il pari. Noi abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, nel primo potevamo sfruttare meglio il campo aperto. Abbiamo affrontato un buon Milan e rimanere a questa distanza è importante. Sono contento perchè i ragazzi stanno giocando più da squadra, capiscono nelle due fasi come gestire la palla in certi momenti”.

Milan, Pioli: “Ibrahimovic ko? Dava la colpa al campo”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli si è espresso così sullo 0-0 con la Juve: “Credo che abbiamo fatto la partita giusta per il nostro momento, c’è mancato qualcosa in area di rigore. A volte siamo stati poco precisi e poco decisi nella giocata, ma spesso è stato il campo che non ci ha fatto fare l’ultimo passaggio o un controllo. La squadra è stata attenta e decisa, abbiamo lasciato poche occasioni ad una squadra forte”.

Ibrahimovic e il campo di San Siro: “Zlatan non l’ho visto, ha accusato un dolore al tendine: dava responsabilità al terreno perché troppo duro, spero possa recuperare nei prossimi giorni”.

