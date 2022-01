Serie A: Milan e Juventus si annullano, l'Inter ringrazia

23-01-2022 22:43

Termina senza reti Milan-Juve, il big match della 23esima giornata di Serie A. A San Siro, in una partita intensa ma con poche emozioni, vincono le difese: uno 0-0 che favorisce soprattutto l’Inter, ora a +4 sul Diavolo secondo con il Napoli.

La Juve mantiene la sua striscia d’imbattibilità, arrivata a nove partite, e si porta a -1 dal quarto posto dell’Atalanta. Per Pioli la nota amara dell’infortunio di Zlatan Ibrahimovic, uscito nel corso del primo tempo.

Primo tempo equilibrato ed intenso tra Milan e Juve, che creano diverse occasioni senza riuscire a concretizzare. In avvio la chance più chiara capita sui piedi di Leao, respinto da Szczesny, mentre al 27′ i rossoneri sono costretti a fare a meno del loro leader tecnico e carismatico, Zlatan Ibrahimovic, fuori per un problema alla caviglia: dentro Giroud. Tanto movimento ma poca precisione sotto porta per entrambe le formazioni, le difese fanno buona guardia.

Cresce la Juve in avvio di ripresa, Morata mette fuori di poco di testa al 51′. Il primo a muoversi è Pioli, che inserisce Saelemaekers e Bennacer per Messias e Brahim Diaz. Allegri risponde poco dopo con gli ingressi di Arthur e Bernardeschi per Locatelli e Cuadrado. L’equilibrio tra le due formazioni si mantiene, il tecnico bianconero prova a spezzarlo inserendo Kean per Morata, invece Pioli opta per Rebic, dentro per Leao.

Ma non è serata per gli attacchi: il Milan conferma di essere in un momento di scarsa lucidità, la Juve fa i conti con le solite difficoltà in fase offensiva.

Milan, infortunio di Ibrahimovic al tendine d’Achille

Nuovo infortunio per Zlatan Ibrahimovic: al 27′ della sfida del Meazza, l’attaccante rossonero si è fermato di colpo, e non è più riuscito a proseguire il match. Al suo posto è entrato Olivier Giroud. Ancora da valutare l’entità dell’infortunio: in panchina Ibrahimovic ha messo del ghiaccio sulla caviglia destra. Nuovo stop per lo svedese, che si era fermato per l’ultima volta a settembre, per un problema al tendine d’Achille: il problema è lo stesso.

Juventus, operato Chiesa: ci vorranno 7 mesi

Durante il match di San Siro, la Juventus ha comunicato che Federico Chiesa è stato operato al ginocchio sinistro, infortunato nella partita contro la Roma. L’intervento è perfettamente riuscito, e i tempi di recupero sono stimati in circa 7 mesi.

La nota della società: “Federico Chiesa questo pomeriggio è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Stefanini, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero previsti sono di circa 7 mesi”.

