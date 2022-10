08-10-2022 09:49

Massimo Ambrosini, ex stella del Milan negli anni duemila, ha rilasciato un’intervista a Sportweek parlando della supersfida tra i rossoneri e la Juventus di questa sera. “La bilancia pende nettamente dalla parte del Milan. Al di là del risultato di stasera, il percorso fatto, le scelte societarie e tecniche prese hanno portato il Milan avanti. Non bisogna mai dare la Juve per morta, ma dal punto di vista strategico il Milan parte avanti”. Su Allegri: “Sta avendo difficoltà a capire che l’ambiente che ha trovato è diverso da quello che aveva lasciato. La Juve con cui ha vinto 5 scudetti era fatta da grandi giocatori che avevano idee e una forza anche interiore a questa, un po’ meno pronto. Le difficoltà di Allegri dipendono insomma anche dal materiale che si è trovato”.