Milan, Kalulu: "Col Tottenham abbiamo dato tutto. Thiaw? E' pronto"

Le riflessioni del difensore francese alla tv ufficiale rossonera in seguito all'1-0 rifilato in Champions League agli Spurs

15-02-2023 11:11

Sulla vittoria per 1-0 del Milan sul Tottenham di Antonio Conte nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, a San Siro, è intervenuto Pierre Kalulu ai microfoni della tv ufficiale. Il difensore francese ha parlato anche della bella prova del giovane collega di reparto ex Schalke 04 classe 2001 Malick Thiaw:

“Vincere aiuta la squadra e ti dà fiducia. Tutti hanno dato il massimo. Abbiamo avuto grandi occasioni per fare il secondo e il terzo gol, ma dobbiamo prendere in esame il nostro atteggiamento positivo. Thiaw? L’ho visto molto bene. E’ pronto con e senza la palla, così come sui duelli anche aerei. Ho notato le sue qualità da diverso tempo in allenamento. Spero proprio che continui sulla strada intrapresa. La gara di ritorno? Abbiamo bisogno di rifare un tipo di partita come quella di San Siro. In casa loro sarà molto difficile, ma abbiamo tempo per lavorarci su”.