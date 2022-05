Milan, Kessie saluta tutti: "Miglior momento per andare"

25-05-2022 21:54

Il Presidente Franck Kessie, così viene chiamato l’ivoriano all’interno dello spogliatoio del Milan, saluta i propri compagni dopo la conquista della Serie A 2021/2022. Lo fa nel corso di un intervento ai microfoni di Canal+ Afrique:

“Mi rimane un mese di contratto, ma il rinnovo non è possibile. Sono arrivato al Milan per un progetto di 5 anni: siamo andati di nuovo in Champions e abbiamo riportato lo Scudetto in rossonero. Credo sia il miglior modo di partire”.

Kessie non ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto a causa di pretese troppo elevate per quanto riguarda l’ingaggio, ed è ora diretto verso il Barcellona.