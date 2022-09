Milan ko, ma i tifosi si aggrappano ad un precedente fortunato

18-09-2022 23:09

Le speranze dei tifosi milanisti si sono infrante sulla traversa di Kalulu a 15′ dal termine: il 2-2 sembrava cosa fatta, ed invece alla fine ha esultato il Napoli. Tanto gioco, tante occasioni, due pali, ma come l’anno scorso, e come 5 volte nelle ultime otto, gli azzurri hanno espugnato San Siro. Una partita che dà un piccolo verdetto, anche a fronte delle difficoltà di Juve, Inter e Roma: se il Milan vorrà riconfermarsi sul trono d’Italia, avrà nella squadra di Spalletti il principale avversario.

Milan, sconfitta 22 partite dopo

Di certo i rossoneri non hanno sbagliato partita: hanno giocato bene, sfiorando il vantaggio diverse volte, ma hanno avuto di fronte un avversario di pari livello, che ha saputo compattarsi davanti alle difficoltà e interpretare nel modo migliore tutte le fasi della partita. E’ chiaro altresì che resta tanto amaro in bocca, ai tifosi rossoneri: in particolare per l’assenza di Leao, che in un big-match come questo non può di certo essere regalato all’avversario. E dopo ventidue partite di campionato senza perdere, infine è arrivata la sconfitta.

I tifosi se la prendono con la sfortuna

I tifosi rossoneri non ci stanno e se la prendono in particolare con la sfortuna e l’arbitro, reo di aver concesso un rigore alquanto generoso agli azzurri. Come sottolinea Giacomo: “Partita rubata!!! Ma pazienza, l’anno scorso aver perso contro il Napoli in casa ha portato bene!!! Forza Milan“. Sha invece non fa polemiche: “Complimenti al Napoli che ha saputo essere cinico! E vincere una partita con personalità. Il Milan è stato fisso ma speriamo riprenderci subito!”. E Sara aggiunge: “Che bella partita! Nonostante il risultato, contentissimi del Milan, che bella squadra, che bel gioco… meritavamo qualcosa di più ma la fortuna non è stata dalla nostra parte”.

Milan, i tifosi masticano amaro

Anche Alessandro se la prende con la cattiva sorte: “Due tiri due gol Maignan non ha fatto parate, Paperino Meret oggi sembrava il miglior Buffon. Due traverse Godetevi questa vittoria immeritata, la fortuna gira”. Mentre Valter la prende sportivamente: “Grande Milan minimo un pareggio ci stava però il calcio è fatto così e bisogna accettare il risultato, comunque complimenti a Napoli”. Manuel mastica amaro: ” Hanno fatto 1 tiro…2 goal… Scandalosi.. 2 traverse noi…quando le partite vanno così, è destino che finisca in questo modo. Pazienza..la classifica di settembre non conta niente”.

Milan, i tifosi ricordano il precedente fortunato

Nicola invece ricorda il precedente “fortunato” dell’anno scorso: “Anche l’anno scorso ha vinto all’andata e poi si sa come è andata a finire. Stasera ha avuto solo fortuna”. Come Mimmo: “Bella partita il Napoli ci porterà bene”. E Emanuele aggiunge: “Vittoria immeritata. Il Milan ha costruito tantissime occasioni e meritava almeno il pareggio che in ogni caso sarebbe stato stretto. Peccato”. E Fabio: “Vabbè… l’abbiamo giocata bene comunque. 2 traverse, un paio di occasioni che si potevano sfruttare meglio. Anche il rigore che passa sotto Maignan”.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN.