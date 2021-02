Milan, l’ansia dei tifosi: “Basta aspettare”

Il Milan si gode il primo posto in classifica, i tifosi però hanno qualche paura. La squadra di Pioli sta facendo un campionato da sogno, un percorso che neanche i suoi tifosi immaginavano prima della vigilia. Merito di un gruppo compatto che sta tirando fuori il massimo delle sue potenzialità grazie alla guida del tecnico.

Ma dopo anni di difficoltà ora i tifosi rossoneri vogliono guardare al futuro con maggiore tranquillità e per farlo c’è da mettere a posto la questione rinnovi. La situazione che preoccupa di più è quella relativa al portiere Gigi Donnarumma. Le trattative per il prolungamento del suo contratto vanno avanti già da molto tempo ma non sembrano sbloccarsi.

Fase di stallo

Anche oggi arriva una notizia che preoccupa i tifosi, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport infatti, la trattativa per il rinnovo del numero 99 è ancora in fase di strallo. Il Milan ha presentato un’offerta da 7,5 milioni di euro a stagione per cinque anni, mentre il procuratore del giocatore, Mino Raiola, spinge per un rinnovo molto più breve (una o due stagioni), in modo da tornare sul mercato una volta che gli effetti della pandemia saranno conclusi.

La preoccupazione dei tifosi

I tifosi del Milan però stanno vivendo con particolare ansia questa situazione, Donnarumma rappresenta uno degli uomini chiave di questa squadra su cui costruire anche per il futuro e attaccano il procuratore: “Raiola andrebbe denunciato per le cose che ha portato e fatto nel mondo del calcio”. Peppe è molto pessimista: “Se fosse così amen. Non si può firmare per due anni ed essere ostaggi di un giocatore anche se è il nostro idolo e fenomeno vero. Deve scegliere se essere una bandiera per una vita o solo un campione come tanti”.

I tifosi rossoneri spingono per il rinnovo ma anche Donnarumma deve dimostrare il suo amore per la maglia: “Credo sia arrivato il momento di chiudere questo circo. Con tutto il rispetto e l’amore dico che non si possono chiedere 10 milioni all’anno quando nel mondo sta succedendo quello che sta succedendo. Ci vuole buon senso in questo momento storico in cui tutti si trovano in difficoltà”.

Il rinnovo di Kessie

Ma c’è anche una buona notizia per i fan del Milan. Franck Kessie, faro del centrocampo rossonero, spinge invece per il rinnovo e stando alle ultime notizie il suo contratto in scadenza nel 2022 potrebbe essere prolungato nelle prossime settimana con un ingaggio che sarà di circa 3,2-3,5 milioni a stagione. “Rispetto per Kessie”, scrivono i tifosi.

SPORTEVAI | 11-02-2021 08:52