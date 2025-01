Milan: l’assist di Pioli per Ibrahimovic e Conceiçao, poi la confessione sulla Nazionale

L’ex allenatore benedice il nuovo corso mostrando grande fiducia nel dirigente e nel nuovo tecnico, poi ammette di sognare un futuro da c.t. dell’Italia

Stefano Pioli sembra ancora lavorare per il Milan: prima della finale di Supercoppa, l’ex allenatore prova a rasserenare l’ambiente rossonero riservando parole al miele per Zlatan Ibrahimovic e Sergio Conceiçao. Poi confessa di sognare un futuro da c.t. della Nazionale.

A Pioli manca il Milan

È volato ad allenare in Arabia Saudita, ma il Milan resta qualcosa di speciale per Stefano Pioli. Lo si capisce chiaramente dalle dichiarazioni rilasciate dall’ex allenatore rossonero alla Gazzetta dello Sport, parole con cui Pioli sembra provare a rasserenare l’ambiente attorno al Milan per garantire alla società e al nuovo tecnico Sergio Conceiçao le migliori condizioni possibile per risollevare la stagione dei rossoneri.

“Ho visto poco del Milan, a inizio stagione non mi andava – dice Pioli -. Era difficile vederlo per me, quindi l’ho visto pochissimo. Se mi manca il Milan? Sì e no. Non posso pensare troppo al passato. È un top club, lasciarlo non è stato facile ma sto bene dove sono, mi sto impegnando tanto. Se mi guardo indietro, mi manca però… guardiamo avanti”.

Milan, da Pioli un assist a Ibrahimovic

Secondo Pioli, il Milan è in buone mani con Zlatan Ibrahimovic. L’ex tecnico rossonero lo dice chiaramente, facendo intendere che, dopo di lui, in società è rimasta una persona competente e attaccata al club come lo svedese. “Sono stati cinque anni pieni di emozioni – afferma Pioli parlando del suo passato in rossonero – e io al Milan auguro il meglio, nel modo più assoluto, per quello che abbiamo vissuto insieme, per San Siro e i tifosi. Io credo che Ibrahimovic sia una persona molto intelligente, lavorerà per il meglio del Milan”.

Milan, Pioli e il giudizio su Conceiçao

Il suo successore in panchina, Paulo Fonseca, non ha avuto grande fortuna. Pioli evita commenti su di lui, mentre si dice molto fiducioso sul lavoro di Sergio Conceiçao. “Contro le squadre di Conceiçao è sempre difficile giocare – le parole di Pioli -. Mi ha fatto un’ottima impressione al Porto, ha una mentalità chiara, ha tutte le carte in regola per fare bene”.

Pioli e la confessione sulla Nazionale

Pioli per ora si gode la Saudi League, ma per il futuro ha un grande sogno. “Allenare la Nazionale? Mi piacerebbe, tantissimo – la confessione dell’ex allenatore del Milan -. Devo dire che ora mi piace allenare tutti i giorni però in futuro sì, allenare l’Italia mi piacerebbe tanto”.