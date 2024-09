Milan, la Curva Sud contro Fonseca e la squadra: “Le nostre ambizioni non sono queste”. L’iniziativa prima del Venezia

I tifosi del Milan chiamano la squadra a una reazione in vista della gara casalinga contro il Venezia di domani: il post della Curva Sud mette tecnico e team di fronte a un bivio

E’ già tempo di esami per il Milan e per Paulo Fonseca. Domani alle 20.45 i rossoneri si troveranno di fronte la neopromossa Venezia e sebbene siamo solo all’inizio della stagione c’è un solo risultato a disposizione per dare un calcio alla crisi e provare a lanciarsi in campionato e poi verso la Champions League.

La Curva Sud ha già perso la pazienza

Solo tre giornate di campionato prima della sosta per le nazionali e solo 2 punti per il Milan e per i tifosi la stagione arriva già a un bivio. La Curva Sud rossonera fa capire benissimo la temperatura dopo questo avvio difficile con un comunicato che sembra un ultimatum alla squadra: “L’inizio di campionato è stato a dir poco deludente – si legge sulla pagina Instagram dei Banditi Curva Sud Milano – a tal punto che sembra di rivivere la fine della stagione appena trascorsa. Le nostre ambizioni non sono queste, nulla e nessuno può essere giustificato per lo spettacolo imbarazzante mostrato nelle prime tre partite. Non ci sono più attenuanti o parafulmini per nesso, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità”.

Poi l’iniziativa in vista del match con il Venezia: “Invitiamo tutto il popolo rossonero a ritrovarsi alle 18.45 davanti alla rampa di ingresso dei pullman, per far capire a società, mister e giocatori che settembre rappresenta un bivio già decisivo per la nostra stagione”.

La sfida con il Venezia

La marcia di avvicinamento alla sfida casalinga con il Venezia non è stata semplice per Paulo Fonseca e per la squadra. Morata dovrebbe partire dalla panchina nel match contro i lagunari con la possibilità di riuscire a giocare qualche minuto, mentre la notizia peggiore è arrivata dai ritiri delle nazionali con l’infortunio capitato a Ismael Bennacer che prima il tecnico portoghese di una pedina importante con il mercato appena chiuso. Il Venezia ha racimolato solo un punto in questo avvio di campionato con il pareggio contro la Fiorentina, e per il Milan è una gara da vincere a tutti i costi.

Theo Hernandez e Leao: è ora di chiudere il caso

La scena del “cooling break” dell’Olimpico è stata forse ancora più dolorosa di un avvio di stagione senza vittorie nelle gare ufficiali per il Milan. Il comportamento di due senatori e soprattutto di due giocatori chiave come Theo Hernandez e Leao ha messo in allarme tutto l’ambiente rossonero. In conferenza stampa Fonseca non ha voluto sciogliere i dubbi sulla loro presenza dal primo minuto ma ha lanciato segnali distensivi. Gli stessi lanciati anche nei confronti della tifoseria: “Avere lo stadio pieno dopo le prime tre partite è una dichiarazione d’amore dei tifosi ma anche una grande responsabilità per noi”.