Il Milan perde Bennacer ma punta tutto su Vos, l'olandese che piace a Fonseca

L'infortunio dell'algerino potrebbe accelerare le decisioni del tecnico rossonero: il 19enne centrocampista potrebbe essere aggregato in pianta stabile alla prima squadra con cui si allena da due giorni

Qualcuno lo definisce già “fuori categoria”, all’Ajax si era messo in mostra dando numerose prove del suo talento. Silvano Vos, centrocampista 19enne del Milan, è pronto a un impiego più massiccio in squadra.

Bennacer ko, ora tocca a Vos

L’impietosa diagnosi di Ismail Bennacer, proprio all’indomani della fine del mercato, la coperta corta a centrocampo lasciano poche possibilità a Fonseca. Va detto che non si tratta di un ripiego, ma solo di un’accelerata. Perché il talento olandese ha brillato sin da subito in serie C, e ora potrebbe diventare l’arma in più per il tecnico rossonero. D’altronde il Milan ha sempre avuto le idee chiare sul classe 2005, che da due giorni si allena con la prima squadra e molto probabilmente verrà convocato in occasione della partita di sabato contro il Venezia.

Vos, gioiellino dell’Ajax

Centrocampista duttile, ottime doti fisiche e tecniche, e margini di crescita importanti. Silvano è stato tirato su dall’Ajax, club con cui ha fatto tutta la trafila fino all’esordio in Eredivisie del 9 aprile 2023, nel 4-0 contro il Fortuna Sittard. Nella scorsa annata, a dire il vero poco fortunata per i lancieri, ha totalizzato 34 presenza totali, molte delle quali in Eerste Divisie (la seconda serie olandese) con la squadra B dei Lancieri. Forse proprio per questo motivo in estate ha deciso di lasciare l’Olanda alla volta del Milan.

Vos, esordio folgorante in serie C

All’esordio in serie C contro il Carpi, Vos è entrato nel secondo tempo al posto di Hodzic mettendo subito in mostra il suo talento. Bravo sia a coprire che ad inserirsi negli spazi, ha cambiato il volto della partita. E’ stato infatti il tecnico del Carpi. Cristian Serpini, a definirlo “fuori categoria per la serie C. Allo stesso modo il tecnico rossonero Daniele Bonera è stato molto chiaro in merito: “È un calciatore dinamico e intraprendente. Gli piace giocare alto ed essere aggressivo. Ha avuto un buon impatto, ci dà una mano importante”. Insomma, le premesse ci sono tutte: presto Silvano Vos potrebbe essere aggregato alla prima squadra, e il resto molto probabilmente verrà da sé.

Il web lo acclama: più forte di Pogba

Il web rossonero non ha dubbi, come Marco: “Questo ragazzo è forte, considerato che la dirigenza ne ha combinate di tutti I colori, ritengo sia indispensabile considerare Loftus Cheek un centrocampista basso e giocare a tre anche per una migliore copertura”. Edoardo la spara grossa: “Questo più forte di Pogba”. Mentre Valerio pone una riflessione: “A 19 anni negli altri paesi giocano già da un pezzo in prima squadra, in Italia invece giocano nella primavera”. Giuseppe guarda avanti e non con ottimismo: “Poi lo svendono come hanno fatto con Kalulu , e ci ritroviamo a destra con Calabria ed E.R. che in due non fanno mezzo Pierre”. Mentre Angelo aggiunge: “Il problema è che Bennacer ha caratteristiche che in rosa non ha nessuno”.

