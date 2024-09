Milan, Fonseca "perdona" Leao e Theo e arriva il responso su Morata

Il tecnico non ha punito i due che avevano disertato il cooling break contro la Lazio: saranno entrambi titolari sabato contro il Venezia. L'attaccante spagnolo può recuperare, possibile panchina per lui

Tra bastone e carota, questa volta la scelta è caduta sulla seconda possibilità. nonostante lo sdegno che si era sollevato tra tifosi e addetti ai lavori. Theo Hernandez e Leao l’hanno fatta franca in tutti i sensi: niente multa, niente esclusione, sabato in campo per Milan-Venezia.

Milan, Fonseca non punisce Theo e Leao

In molti storceranno il naso, ma d’altronde sia la società che Paulo Fonseca avevano subito derubricato la cosa ad un “nulla quaestio”: “Non c’è nessun problema e penso che Theo abbia già spiegato – erano state le parole di Fonseca – non dobbiamo creare nessun problema, questa settimana ho parlato con i giocatori che hanno accettato la scelta. Non c’è alcun problema, io ero concentrato e non ho visto che erano lì ma penso che Theo abbia spiegato perché. Non creiamo problemi perché non ce ne sono, la risposta dei giocatori è stata bella e non dobbiamo creare problemi quando non ci sono. Non scappo con le scuse e in questo momento non c’è problema“.

La spiegazione di Theo Hernandez

L’ad del Milan Furlani lo aveva definito un “non evento” in conferenza stampa, e lo stesso Theo Hernandez aveva immediatamente chiarito la situazione, facendo riferimento alle tempistiche dell’ingresso in campo. “Siamo entrati da due minuti in campo e non avevamo bisogno di fare cooling break perché eravamo pronti per aiutare la squadra per tentare di vincere la partita. Non è niente di che contro la squadra o l’allenatore, siamo tutti insieme”. Una spiegazione, che ha trovato d’accordo anche Leao che ha messo “like” al post in questione. E Hernandez ha poi chiosato: “La gente parla e dice un sacco di robe che non sono vere. Io e Rafa siamo sempre con la squadra e pronti per aiutare, questo è quello che è importante”

Leao e Theo, il web si divide

Dunque nessuna presa di posizione contro la scelta del tecnico di tenerli inizialmente in panchina, bensì solo la consapevolezza di saper già cosa fare, essendo appena entrati, e di non aver bisogno del break. A molti è sembrata una scusa, in particolare a molti tifosi rossoneri come Loredana: “Non avevamo bisogno di cooling break…mentre sta bevendo “. Milanuntold invece concorda: “E ci mancherebbe, vogliamo buttare un’altra partita?. Rikardokrajni ironizza: “Forse anche perché sarebbe ora di vincere una partita”. Andrea invece ci va giù pesante: “perdonati che cosa, state gonfiando una situazione no sense perché in questo momento stiamo facendo cagare, basta inventarsi le cose”.

Morata migliora, partirà dalla panchina

Qualche buona notizia arriva anche dall’infermeria, dove tra i giocatori ancora acciaccati c’è Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo questa mattina ha svolto un lavoro personalizzato e la sua presenza in terra lagunare non è ancora certa. Filtra comunque ottimismo, la speranza del Milan è di poterlo avere a disposizione almeno in panchina. Discorso diverso per Thiaw, difficilmente recuperabile per il match con gli arancioneroverdi. L’allenatore rossonero, stando alle ultime indiscrezioni che arrivano da Milanello, potrebbe lasciare in panchina Emerson Royal, Pulisic e Morata per dare spazio a Calabria, Chukwueze e Abraham dal primo minuto.

