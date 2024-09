Milan: Bennacer out per mesi, Fonseca studia le soluzioni, tifosi sul piede di guerra

Brutta tegola per il Milan: il giocatore algerino va ko e ora il centrocampo è scoperto. Ecco come il Milan intende fronteggiare la sua assenza

L’infortunio di Bennacer rimediato durante il ritiro con l’Algeria inguaia Fonseca. Il Milan, infatti, perderà per 2-3 mesi l’unico vero centrocampista di contenimento che ha in rosa con Fofana: un problema di non poco conto, visto che ormai la Champions è alle porte. Intanto sui social serpeggia il malumore dei tifosi.

Milan, che guaio: Bennacer fuori 3 mesi, cosa succede

Da calciatore in lista di sbarco a elemento prezioso nell’ambito di un organico che ha iniziato la stagione col freno a mano tirato. Seguito da Atletico Madrid e Marsiglia e poi ad un passo dal trasferimento in Arabia Saudita, Bennacer è rimasto a Milanello e sarebbe tornato molto utile a Fonseca per fronteggiare il doppio impegno campionato-Champions. Ma un problema muscolare al polpaccio accusato durante un allenamento con l’Algeria lo terrà probabilmente lontano dal terreno di gioco tra i due e i tre mesi. Una volta rientrato in Italia, il centrocampista sarà sottoposto agli esami strumentali di rito e i tempi di recupero saranno più chiari.

Ritorno sul mercato? La soluzione che ha in mente il Milan

Se Bennacer avesse lasciato il capoluogo lombardo, il Diavolo avrebbe fatto di tutto per regalare a Fonseca lo svincolato Rabiot. Il francese ex Juventus, che ha caratteristiche diverse dall’ex Empoli, avrebbe già respinto una prima offerta ricevuta dal Milan, in attesa di una sistemazione di un top club della Premier League. Ma chissà, magari senza lo stipendio dell’algerino, il Milan avrebbe osato di più. In ogni caso, l’intenzione è di non pescare tra gli svincolati, ma di attingere da Milan Futuro. Dunque, nessun ritorno di fiamma in vista per Rabiot. Per fornire più scelta a Fonseca sarà promosso uno tra Zeroli e Silvano Vos, con quest’ultimo che ha già accumulato un certo minutaggio quando indossava la maglia dell’Ajax.

Come Fonseca fronteggerà l’assenza di Bennacer

Il tandem titolare in mediana sarà a questo punto formato dal nuovo acquisto Fofana, che nella partita di Nations League contro l’Italia ha deluso, e Reijnders, che invece ha brillato con l’Olanda. Ovviamente dovranno anche rifiatare, per cui Fonseca potrebbe schierare in mediana Musah o in alternativa arretrare il raggio d’azione di Loftus Cheek. C’è chi ha ipotizzato anche un cambio di modulo, ma il tecnico portoghese non sembra al momento propenso ad accantonare il 4-2-3-1 per il 4-3-3.

Milan, tifosi delusi: il malcontento corre sul web

Come sempre i social fungono da cassa di risonanza dell’umore di una piazza. E quello dell’ambiente rossonero è piuttosto basso. “Hanno già detto che bastano Zeroli e Vos, certo pensare di fare una stagione con soli 5 centrocampisti non è una grande idea” commenta su X rossonero24. “In soli 2 anni Moncada e Furlani sono riusciti a passare da Tonali, Bennacer, Kessie, Diaz e Krunic a Musah, Reijnders, Loftus e Fofana. Signori e signore siamo molto vicini a decretare la bontà delle scelte del ‘gruppo di lavoro’ del Milan. Povero Fonseca” scrive ‘g.lionking’. “Ho sperato fino all’ultimo secondo che prendessero un centrocampista forte per completare il reparto e avere più garanzie. Si sono adagiati su dogmi economici autoinflitti e convinzioni tecniche del tutto sballate. Risultato: Bennacer rotto a lungo e centrocampo scoperto” chiosa Milanista22.