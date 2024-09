Nations League, Milan non serviva Sesko? Ok Montella, Haaland e Francia: la situazione nel girone dell’Italia

I risultati della seconda giornata: Rrahmani a segno conl Kosovo, vittorie pesanti per Galles e Romania. Tripletta di uno scatenato Aktürkoğlu contro l'Islanda.

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Seconda giornata di Nations League caratterizzata da una pioggia di gol. Spicca l’ex Lazio Muriqi, autore di una doppietta nel roboante 4-0 del suo Kosovo contro Cipro. Tra i protagonisti della serata anche Šeško, che ha trascinato la Slovenia con una tripletta nel netto successo contro il Kazakistan.

La Francia si è rialzata dopo la sconfitta contro l’Italia, imponendosi con un convincente 2-0 contro il Belgio. Oltre alla vittoria degli Azzurri contro Israele, bene anche il Galles, vittorioso in trasferta contro il Montenegro, e la Turchia di Montella, che ha superato l’Islanda. Ottima prova anche della Norvegia, guidata dal solito Haaland, autore del gol decisivo nel finale di partita.

La Francia si riscatta con il Belgio: la situazione nel girone dell’Italia

Nel Gruppo 2 della Lega A, l’Italia guida la classifica a punteggio pieno. Gli Azzurri hanno consolidato la loro rinascita dopo il flop dell’Europeo con due vittorie decisive: la prima, venerdì scorso, contro la Francia, seguita dal successo per 2-1 contro Israele. Dietro gli uomini di Spalletti, a tre punti, si posiziona la squadra di Deschamps, che ha trovato il primo successo in Nations League mandando ko il Belgio di De Bruyne. La squadra belga è stata sconfitta 2-0, con il match sbloccato dal gol di Kolo Muani, bravo a ribadire in rete dopo la respinta di Casteels su un tiro di Dembélé. Nella ripresa, è stato proprio il numero 11 dei Bleus a siglare il raddoppio.

Italia 6 punti

Francia 3 punti

Belgio 3 punti

Israele o punti

Successo anche per Norvegia e Slovenia

Nel Gruppo 3 della Lega B, la Norvegia conquista la vetta della classifica con 4 punti, a pari punti con la Slovenia. Nella sfida contro l’Austria, i norvegesi sono riusciti a prevalere grazie alla zampata decisiva di Erling Haaland all’80’, che ha siglato il gol vittoria dopo il botta e risposta tra Myhre e Sabitzer.

Parallelamente, la Slovenia si è imposta con autorità sul Kazakistan, trascinata da un super Šeško. L’attaccante del Lipsia, a lungo obiettivo di mercato del Milan, è stato il grande protagonista della serata, firmando una tripletta che ha spianato la strada al successo della sua squadra.

Slovenia 4 punti

Norvegia 4 punti

Austria 1 punto

Kazakistan 1 punto

Bene la Turchia di Montella, vince il Galles

Nel Gruppo 4 di Lega B, sorride anche la Turchia di Montella, che ha conquistato la vittoria per 3-1 contro l’Islanda. Protagonista assoluto della serata è stato Aktürkoğlu, autore di una tripletta decisiva. Il momentaneo pareggio islandese è arrivato grazie a Palasson, che ha segnato di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Successo anche per il Galles, che ha battuto il Montenegro 2-1 in trasferta. Gli ospiti hanno imposto subito il loro ritmo, portandosi in vantaggio nei primi tre minuti con le reti di Moore e Wilson. Nonostante il tentativo di rimonta del Montenegro, che ha accorciato le distanze nella ripresa grazie al gol di Camaj, il Galles ha gestito il risultato e portato a casa tre punti preziosi.

Turchia 4 punti

Galles 4 punti

Islanda 3 punti

Montenegro 0 punti

Rrahmani in gol con il Kosovo, ok Romania

Nel Gruppo 2 della Lega C, il Kosovo ha dominato con un convincente 4-0 contro Cipro. Protagonista Muriqi, autore di una doppietta, con il primo gol arrivato su calcio di rigore. Nella ripresa, la squadra kosovara ha arrotondato il risultato grazie alle reti di Rrahmani e Dellova, sigillando la vittoria.

Anche la Romania ha conquistato i tre punti, superando la Lituania per 3-1. Dopo un primo tempo equilibrato, con il botta e risposta tra Mihăilă e Kucys, la partita si è decisa nei minuti finali: Marin ha trasformato un rigore, seguito dal gol di Mitriță che ha chiuso definitivamente i conti.