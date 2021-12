Milan, la diagnosi non lascia scampo: stagione finita per Simon Kjaer

03-12-2021 19:28

Nella serata di venerdì arriva una doccia freddissima per il Milan. Parallelamente all’operazione effettuata nella giornata di oggi infatti, è stato definito anche il tempo che Simon Kjaer dovrà trascorrere ai box prima di poter tornare in campo per impegni ufficiali.

Ebbene, stando alla diagnosi comunicata dal club rossonero, il difensore danese starà fuori almeno fino al prossimo maggio, un arco temporale questo che chiaramente obbligherà Pioli e la società a prendere in considerazione l’idea di tamponare la retroguardia intervenendo sul mercato.

Infortunio Kajer, il comunicato del Milan

La notizia più importante però, prima di pensare a chi andrà a sostituire lo scandinavo, è che l’operazione è andata bene e che Kjaer, nonostante la lunga riabilitazione da affrontare, è deciso come non mai a tornare a difendere la causa rossonera.

“AC Milan comunica che nella giornata odierna, Simon Kjaer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale” si legge nella nota rilasciata dal club di via Aldo Rossi.

“L’intervento, effettuato presso la Clinica La Madonnina, è perfettamente riuscito ed è stato eseguito dal Dr. Roberto Pozzoni con l’apporto dell’équipe del CTS (Centro di Traumatologia dello Sport) del Galeazzi alla presenza del Responsabile sanitario del Club, Stefano Mazzoni. Kjaer sta bene ed è motivato ad iniziare da subito il percorso riabilitativo. I tempi di recupero sono stimabili in 6 mesi”.

Infortunio Kjaer, la solidarietà dei cugini

L’ufficialità di questa notizia è stata accompagnata, inevitabilmente, da tanti messaggi di vicinanza al difensore classe 1989, infortunatosi nel corso del match contro il Genoa.

Fra i tanti, uno dei più belli è stato il pensiero rivolto dai cugini dell’Inter allo sfortunato nativo di Horsens, un gesto questo simbolo di grande sensibilità oltre che si solidarietà.

“Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l’applauso che meriti” è l’augurio rivolto a Kjaer comparso sul profilo Twitter ufficiale dei nerazzurri, rivali di Kjaer in campo in tanti degli ultimi derby.

Infortunio Kjaer, i possibili sostituti

Prima e dopo l’operazione di Kjaer, come era prevedibile, si sono sprecate le indiscrezioni sui possibili rimpiazzi per la difesa del Milan.

Quest’ultima infatti, essenziale per mantenere vive le ambizioni di titolo, senza un uomo come il danese ora dovrà essere per forza di cose essere rafforzata con un giocatore, possibilmente, di pari livello.

Tra questi, i candidati più seri al momento parrebbero essere il ventisettenne Yerry Mina (in forza all’Everton e già seguito in tempi non sospetti dai rossoneri) e il centrale del Torino di Gleison Bremer.

Imbastire una trattativa rapida per quest’ultimo però non sarà facile ed ecco dunque che il Milan potrebbe riportare alla base Mattia Caldara (perno quest’anno della retroguardia del Venezia) oppure puntare su un profilo più giovane ma di valore come quello di Benoit Badiashile, 20enne di belle speranze del Monaco.

