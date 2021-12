Milan, annuncio di Zlatan Ibrahimovic sul suo futuro

01-12-2021 23:33

Il Milan si rialza a Genova e torna a convincere anche Zlatan Ibrahimovic, tra i migliori a Marassi dopo il passo falso con il Sassuolo. La punta rossonera, che ha sbloccato il risultato con un calcio di punizione, è tornata a parlare nel dopo gara anche del suo futuro.

Milan, Zlatan Ibrahimovic: ora rinnovo anch’io

“Pioli ha rinnovato il contratto, ora devo farlo anch’io – ha spiegato l’attaccante di Malmoe -. Se lui rinnova, rinnovo io. Sono contento per lui che lo merita, sta facendo un grande lavoro e deve continuare così. Il rinnovo è meritato“.

Con la rete contro il Genoa Ibrahimovic ha segnato il suo novantesimo gol con la maglia rossonera: “Oggi ho fatto il massimo che potevo fare. Mi fanno divertire questi ragazzi, mi fanno sentire giovane. Nelle ultime due partite abbiamo sbagliato noi, non sono stati gli altri più bravi. Purtroppo abbiamo perso due gare ma il campionato è ancora lungo. Ci sono up e down durante l’anno”.

Milan, Zlatan Ibrahimovic: vogliamo lo scudetto

Il Milan è tornato ad alti livelli: “Io ci ho sempre sperato, da quando sono tornato qui. Avevo fiducia e una visione, questa era la mia sfida: riportare il Milan più in alto possibile, a questi livelli. Dobbiamo continuare a lavorare, però”.

Il sogno scudetto: “Sono felice per i tifosi che tornano a crederci, per tanti anni non hanno goduto come stanno godendo adesso. Vogliamo dare a loro questa gioia ma finché non vinci trofei non conta niente”.

Milan, Stefano Pioli: Zlatan ha dato e ricevuto tanto

“Ibrahimovic è stato l’unico giocatore che mi ha mandato il messaggio per il rinnovo dicendomi ‘complimenti mister meritato ma ora dobbiamo vincere’ – ha rivelato Stefano Pioli a Sky -.L’arrivo di Zlatan ha migliorato un po’ tutti ma anche i suoi compagni sono stati bravi a seguirlo. Anche Zlatan deve dire grazie a loro perché ha ricevuto tanto e così è tornato al top”.

Sull’infortunio di Simon Kjaer: “Purtroppo c’è stato l’infortunio di Simon, aspettiamo l’esito degli esami ma mi auguro che non sia una cosa lunga”.

