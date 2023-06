Milan, la nuova maglia debutta col Verona

La società rossonera ha presentato le divise 2023/24 che vestiranno i giocatori nella prossima stagione: il brand è Puma, si celebra Milano e fra i testimonial c’è anche Leao.

Il Milan si rifà il look e con una nota ufficiale presenta la maglia “home” griffata Puma per la prossima stagione. In realtà il debutto è fissato per l’ultima di campionato con il Verona, salvo poi divenire punto fisso della prossima annata.

Il club ha voluto sottolineare il legame con la città, è presenta infatti una “M” che richiama tanto il Milan quanto Milano.

Nel video di celebrazione sfilano numerosi atleti e atlete delle prime squadre rossonere: sul fronte maschile capitan Calabria, Giroud e soprattutto Leao, blindato dalla società (manca solo l’ufficialità del rinnovo), sul fronte femminile ecco Asllani e Bahlouli.