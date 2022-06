Milan, la Premier League punta il duo difensivo rossonero

27-06-2022 20:42

Il Milan ora deve difendersi dall’assalto del Chelsea, che punta a due colonne portanti della difesa di Stefano Pioli, ovvero Theo Hernandez e Pierre Kalulu. Il terzino è stato tra i migliori della cavalcata verso lo Scudetto, mentre Kalulu è cresciuto in modo strabiliante e non ha fatto rimpiangere un difensore esperto come Kjaer.

Il club di Stamford Bridge, guidato da Todd Boehly e dal fondo Clearlake Capital, avrà a disposizione un budget da 200 milioni di sterline da spendere sul mercato e, fallito l’assalto a Dumfries, potrebbe decidere di affondare per il francese.

Al momento Kalulu sarebbe invece l’alternativa a De Ligt.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE