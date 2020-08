Milan, dal Campione d'Europa apprezzamento a Donnarumma

Prima della straordinaria Champions League giocata e vinta con il Bayern Monaco erano probabilmente pochi gli appassionati italiani a conoscere Alphonso Davies, giovanissimo esterno mancino canadese divenuto un uomo chiave nel trionfo dei bavaresi in Europa.

Alphonso Davies “tifoso” di Donnarumma

Davies, invece, conosceva bene il calcio italiano e le sue stelle. Lo ha dimostrato in un’intervista concessa al canale YouTube Pro:Direct Soccer in cui ha mostrato un particolare rispetto per Gigio Donnarumma, portiere e colonna del Milan.

Quando l’intervistatore gli ha chiesto di mostrare una maglia scambiata con un avversario che abbia un significato particolare per lui, Davies ha tirato fuori la numero 99 del portierone rossonero.

“Ho giocato un’amichevole estiva contro il Milan – ha raccontato Davies, passato a gennaio 2019 dal Vancouver al Bayern – , conoscevo Donnarumma, un ragazzo davvero grosso, ma solo un anno più grande di me (l’esterno è del 2000, ndr): ricevere la sua maglia è stato un momento di gioia, mi ha reso felice”.

Milanisti in estasi sul web

Il video di Davies ha naturalmente suscitato le reazioni dei tifosi rossoneri sul web. Tanti i milanisti che hanno fatto i loro complimenti al terzino del Bayern, come Milanista9: “Davies sembra proprio un ragazzo super ‘cool’”. “Bravo Alphonso e forza Milan!”, aggiunge Nardog.

Per Riddle, il video di Davies rappresenta il rispetto che il calcio internazionale nutre nei confronti della storia del Milan: “Davies del Bayern in una live ha mostrato orgogliosamente la maglia del Milan di Donnarumma. Questo per dirvi che nonostante gli ultimi anni, siamo sempre il club più rispettato al mondo. Ramos che fa l’inchino a Paolo Maldini, figlio di Cesare, Marotta se lo sogna”.

SPORTEVAI | 31-08-2020 13:36