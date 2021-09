Milan: la situazione degli infortunati

Archiviato l’ottimo pareggio colto a Torino contro la Juventus, in casa Milan è già tempo di pensare al prossimo incontro. Mercoledì infatti i rossoneri ospiteranno il Venezia, reduce dal ko interno contro lo Spezia.

L’emergenza infortuni continua: ieri si è fermato Simon Kjaer, che ha accusato un problema ai muscoli flessori della coscia destra. Sarà out al pari di Davide Calabria, Bakayoko, Rade Krunic, Messias e Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, sofferente per una tendinopatia achillea, sta meglio e ha iniziato a lavorare individualmente sul campo per valutarne i progressi. A questo punto, è facile pensare che l’obiettivo del bomber sia quello di scendere in campo contro l’Atletico Madrid, saltando dunque anche lo Spezia.

Come sta Giroud? C’è la speranza di recuperarlo fin da subito, visto che il francese ha saltato la Juventus per lombalgia. L’attaccante sta meglio e domani potrebbe tornare a lavorare con il gruppo: probabile a questo punto che strappi la convocazione per la gara contro il Venezia e che magari sia addirittura al centro dell’attacco rossonero.

Simon Kjaer invece, è chiamato ad osservare qualche giorno di riposo e cure. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il difensore, dopo aver lasciato anzitempo il terreno dello Juventus Stadium hanno escluso lesioni muscolari.

Per Krunic il processo di guarigione procede bene al pari di Bakayoko, è previsto un nuovo accertamento la settimana prossima.

Capitolo Messias: il nuovo acquisto rossonero vede la luce: questa settimana procederà con l’ultima fase del programma personalizzato di ricondizionamento atletico. Il ritorno in campo per l’ex Crotone è vicino.

OMNISPORT | 20-09-2021 14:30