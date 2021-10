Milan, la “strana coppia” non convince i tifosi rossoneri

Squadra che vince e convince non si cambia. E’ questa l’idea dei tifosi del Milan in vista della sfida alla ripresa del campionato contro il Verona. I rossoneri stanno tenendo un passo super in questo avvio di stagione, mostrano una maturità anche superiore a quella della passata stagione.

La strana coppia: Giroud-Ibrahimovic

Fino a questo momento della stagione l’apporto dei due giocatori di maggiore esperienza dell’attacco del Milan è stato ancora molto limitato. Tanti problemi fisici hanno di fatto messo ai margini sia Olivier Giroud che Zlatan Ibrahimovic. I due attaccanti però tornano a disposizione in questo fine settimana anche se sembra altamente improbabile che possano scendere contemporaneamente in campo contro il Verona.

A lanciare la suggestione dei due giocatori insieme è il giornalista e tifoso del Milan, Carlo Pellegatti: “Se nel corso della partita ci sarà la possibilità, Pioli ci regalerà i due insieme. Sono molto curioso di capire questi due cosa possono fare. Giroud e Ibra possono far respirare Rebic e Leao, è una cosa che mi affascina. Credo che sia da chiedere se sia possibile ipotizzare questa soluzione. Anche se non avverrà né dal primo minuto, né dal primo del secondo tempo”.

La reazione dei tifosi

I tifosi del Milan però sembrano molto scettici riguardo una possibile coppia formata dal francese e dallo svedese. La solidità di Rebic insieme all’incredibile crescita di Rafael Leao rappresentano la base di una squadra che sta facendo benissimo: “Per far giocare Ibra e Giroud insieme – dice Andrea – bisogna cambiare modulo ed escludere due tra Diaz, Leao e Rebic. Per me è no”. La pensa allo stesso modo anche Stefano: “Entrambi poco mobili per il gioco di Pioli. Dubito possano giocare insieme se non per recuperare un finale di partita”.

La prospettiva dei due attaccanti insieme è affascinante quanto rischiosa: “Sarebbe entusiasmante vedere i due insieme – dice Fabio – non hanno ancora mai giocato insieme, vedremo intanto col Verona, una gara in cui bisogna fare molta attenzione. E’ una partita trappola”. Mentre Alberto ha un punto di vista diverso: “Mi basterebbe averne uno dei due sempre integro, magari Giroud parte dal primo minuto”. Mentre Giovanni è definitivo: “Farli giocare insieme adesso sarebbe una pazzia visto come stanno giocando Rebic e Leao”.

