I rossoneri in procinto di chiudere la trattativa con il gioiellino classe 2004, che non rinnoverà con la Lazio.

26-06-2023 12:01

A giorni ci dovrebbe essere la fumata bianca tra il Milan e il classe 2004 Luka Romero, che ha trovato per la prima volta la via della rete in Serie A decidendo prima del Mondiale la gara tra Lazio e Monza.

L’argentino tutta fantasia e tecnica, approdato due anni fa a Formello dal Maiorca, ha tra i corteggiatori l’Inter, ma in questo derby di mercato dovrebbero prevalere i rossoneri: