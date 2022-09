11-09-2022 09:48

Giornataccia per Rafael Leao, che contro la Sampdoria è stato espulso per doppia ammonizione. Nonostante abbia lasciato i suoi compagni in dieci, il Milan è riuscito ugualmente a vincere contro la Sampdoria.

Sui social, Leao ha dichiarato: “Contro tutto e contro tutti, lo spirito di squadra finora è stato la nostra più grande forza e ancora una volta abbiamo dimostrato come è fatto questo gruppo, nonostante la mia espulsione non ci siamo arresi continuando la ricerca della vittoria”.