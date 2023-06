Milan, Leao è arrivato in sede: a breve il rinnovo

Come riportato da Sky Sport, il talento portoghese è arrivato a Casa Milan: si attende solo l’ufficialità del rinnovo del contratto

02-06-2023 15:36

È sempre più vicino il rinnovo di Leao con il Milan. Il portoghese, come riportato da Sky Sport, era atteso a casa Milan per le 14.30 ma, in realtà, è arrivato con quindi minuti di ritardo. Una volta sceso dal van su cui viaggiava, l’esterno portoghese non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Sui social del Milan viene pubblicato un post che preannuncia il rinnovo del forte rossonero. In questi minuti verrà annunciato il rinnovo tar il club rossonero e Leao.

Nel corso di questa stagione il giocatore del Milan è sceso in campo, in Serie A, in 34 partite ed ha realizzato ben 13 gol e servito 10 assist ai suoi compagni. A breve il rinnovo, il Milan continuerà il percorso sportivo con il talento portoghese.