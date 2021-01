Milan: Leao è l'anima dei rossoneri

Finalmente è esploso, sbocciato, maturato. Rafael Leao è diventato il trascinatore del Milan, proprio in queste ultime settimane in cui Re Zlatan è fuori per infortunio. Leao da settembre ad oggi sta incantando tutti gli addetti ai lavori dimostrando di saper abbinare quantità e tanta qualità alle sue giocate. Eppure l’ambientamento non è stato facile o immediato tanto che la scorsa estate erano in molti a chiedergli un definitivo salto di qualità ed erano in molti a chiedersi se l’esborso di circa 30 milioni fosse giustificato.

Oggi, alla luce di quanto fatto vedere in questa prima parte di campionato, tutti i dubbi sono fugati: Leao è l’anima dei rossoneri. I tanti gesti tecnici di classe, oltre che gol dal peso specifico importante, hanno certificato che Leao non solo meriti un posto in Serie A, ma è uno dei giocatori dalle potenzialità e dai margini di crescita più importanti in assoluto.

Il portoghese, dopo essere entrato nella storia della Serie A per aver segnato il gol più veloce di sempre contro il Sassuolo (6,76 secondi), ieri a Benevento ha aperto il suo 2021 con un’altra magia: una prodezza balistica, da posizione molto defilata che ha permesso ad un Milan in inferiorità numerica di portarsi, ad inizio ripresa, sul 2-0 contro Benevento. Un gol molto importante in una partita non certo facile che ha permesso al Milan di mantenere la vetta della classifica.

Leao si sta davvero dimostrando un altro giocatore rispetto a quello un pò svagato della scorsa stagione, quello che tanto spesso entrava dalla panchina per incidere poco o nulla. Oggi per mister Pioli è sicuramente una pedina strategica molto importante capace di adattarsi a più posizioni in campo: unica punta, o più largo a sinistra, la cosa non cambia: quando il pallone arriva dalle sue parti si ha sempre la sensazione che stia per accadere qualcosa di speciale.

Proprio mentre il top Player dei rossoneri è fermo ai box, Leao è stato in grado di prendere per mano il Milan e aiutarlo sensibilmente a sentirne meno la mancanza. Proprio Ibra, qualche tempo fa, nutriva un’ottima considerazione del compagno di squadra:

Ha un grandissimo talento. Noi siamo qui per aiutarlo, poi dipende da lui. Sta facendo grandi cose in campo, è disponibile a scarificarsi per crescere ed ha un fisico che è quasi migliore del mio. Deve capire che gioca nel Milan e che qui non c’è mai pazienza”.

Con Ibra ai box, Leao si è rivelato essere uno dei grandi trascinatori del Milan di Pioli e da questo punto di vista i numeri non mentono: quattro presenze consecutive da titolare, condite appunto da due goal fondamentali. Ecco la sua soddisfazione davanti ai microfoni di Sky:“Ho segnato uno dei goal più belli della mia carriera, ma la cosa più importante è stata la vittoria. Eravamo con un uomo in meno e questo ha reso la partita più difficile. Lo Scudetto? La strada è lunga, ma questa squadra ha grande mentalità. Se non c’è Ibra gioca Rebic, se non Rebic gioca Hauge, tutti qui danno sempre il massimo e si vede. Sapevamo della vittoria dell’Inter, ma siamo partiti concentrati, pensando solo ai tre punti. Devo ringraziare Pioli perché mi dà sempre tanta fiducia. Posso imparare tanto con lui che mi dà la possibilità di lottare per la mia squadra”.

OMNISPORT | 04-01-2021 09:57