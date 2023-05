Milan: Leao si è allenato con il gruppo

Il portoghese ha recuperato completamente dall'infortunio e ci sarà martedì sera contro l'Inter in Champions

14-05-2023 14:11

Com’era nelle previsioni, Rafael Leao oggi si è allenato interamente con il gruppo, dimostrando di aver superato totalmente l’elongazione. A Milanello, oggi, sono arrivati moltissimi tifosi per caricare la squadra e hanno avuto anche la gioia di sapere che il portoghese sarà a disposizione per il ritorno delle semifinali di Champions League contro l’Inter, in programma martedì alle 21 a San Siro.

Il giocatore del Milan ha dovuto invece saltare la gara di andata del Milan per l’infortunio, che lo ha tenuto fuori anche ieri dalla gara del Picco contro lo Spezia. Oggi Leao ha saltato solo la partitella finale con i compagni di squadra.