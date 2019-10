Milan-Lecce 2-2: tifosi furibondi, mai più titolari

Nemmeno l’avvicendamento in panchina ha dato al Milan la scossa utile per ripartire dopo la sosta. Anzi, se con Giampaolo era arrivata una vittoria, col Genoa, stasera il Milan è stato rimontato due volte dal Lecce. E i tifosi sui social non sanno più nemmeno con chi prendersela.

Le giocate di un Calhanoglu finalmente in serata di grazie (suo il primo gol) e poi il ritorno a timbrare il cartellino su azione da parte di Piatek (proprio su assist geniale del turco), seppur partendo dalla panchina, erano riuscite a suscitare un mezzo sorriso ai tifosi rossoneri che anche in rete stavano provando a metabolizzare il mal digerito Pioli in panchina. Ed invece, siccome piove sempre sul bagnato il gol di Calderoni, dopo quello di Babacar, ha gelato un San Siro già abbastanza freddo e scatenato l’ira dei tifosi rossoneri a tutte le latitudini.

Nel mirino sono finiti soprattutto i giocatori ritenuti responsabili, dei due gol presi, quindi Conti (autore del fallo di mano da rigore sul primo pari di Babacar) e Biglia che ha perso palla in occasione del definito 2-2 salentino. Non esenti da aspre critiche anche i soliti abulici Suso e Kessie. E nel calderone ci finisce anche Pioli reo di scelte sbagliate fin dall’inizio (appunto Conti, Kessie, Biglia e Suso titolari) seppur con un gioco almeno gradevole per la prima ora.

I commenti dei milanisti social, misti a rabbia a rassegnazione partono dal generale per andare sul particolare dei responsabili: “Siamo affamati di risultati e tendiamo a scaldarci per ogni minimo sussulto. Ma il turco rimane un brocco, Suso rimane inutile. Non riusciamo a giocare decentemente per più di 45 minuti”. C’è chi tira in ballo la Juventus e l’episodio di De Ligt: “Quando prendi la palla col braccio è sempre rigore per l’avversario. Tranne per quelli là”. E poi “Cogli… Conti e cogli… gli altri 10 a non aver fatto il raddoppio! Una partita strachiusa, la riapriamo perché siamo coglioni!”; contro Kessie tanti commenti negativi: “Scambierei Kessie per qualsiasi giocatore del Lecce, anche il loro portiere farebbe meglio di lui in mezzo al campo”; “Per fortuna che Kessie continua a far cagare come al solito perché abbiamo pur bisogno di qualche certezza”.

Pioli non viene risparmiato: “Questo toglie Leao e tiene Suso in campo. Con Pioli abbiamo trovato il giusto erede di Giampaolo”; “Suso deve avere qualche clausola nel contratto perchè non si spiega questo essere insostituibile”; “stai giocando contro il nulla cosmico e togli #Leao per #Piatek ma, gioca con tutti e due assieme”;

Ed ancora rossoneri in rete sono un fiume in piena: “Che squadra di merda, che squadra di merda. A soffrire in casa col Lecce e a sprecare una partita. Vergogna, andate tutti a zappare”; “Suso manco se collassa lì in questo momento lo toglie. Avete rotto i coglioni; “Conti e Biglia giocano a pallamano. Kessie ha il cervello in fumo. E Suso SEMPRE dentro anche se fa cagare…”

SPORTEVAI | 20-10-2019 22:52