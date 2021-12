Milan, l'elogio di Paolo Di Canio al biennio rossonero

13-12-2021 14:02

Il Milan sta ultimamente affrontando un momento di flessione in campionato, ma ciò non cancella quanto di buono fatto fin qui dalla compagine rossonera. Pensiero condiviso anche dall’ex Paolo di Canio, che al Club di Sky elogia il lavoro di Pioli negli ultimi due anni:

“Il Milan ha fatto delle cose fantastiche con i prestiti, come nel caso di Tomori e Brahim Diaz. Il lavoro di questi due anni è stato straordinario, è qualcosa quasi di unico. Con le idee e anche senza spendere troppi soldi si può lavorare affinché una squadra sia bella, forte e possa lottare per grandi obiettivi. Il Milan ha bisogno di stare sempre al 110%, se qualcuno da anche il 10% in meno può faticare”.

OMNISPORT