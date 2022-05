Milan, l'ex vice di Ancelotti: "Se può tornare? Mai dire mai"

17-05-2022 22:10

PianetaMilan.it ha intervistato Giorgio Ciaschini, vice-allenatore de Milan nelle prime tre stagioni di Carlo Ancelotti: “Il Milan di adesso simile a quello degli inizi anni 2000? Francamente non credo. Per carità: la squadra di Pioli è molto forte. Però il nostro aveva decisamente più campioni di quello attuale. Toglievi un top player, ne entrava un altro al suo posto”.

Su un possibile ritorno di Ancelotti in futuro al Milan, Ciaschini si espone: “Con lui mai dire mai. Bisognerà vedere cosa deciderà per la sua carriera. Carlo è figlio del Milan. Non può essere altrimenti. Resterà eternamente legato ai colori rossoneri”.

OMNISPORT