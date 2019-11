Milan, lungo stop per Duarte

La prima stagione italiana di Leo Duarte non entrerà certo nella storia. Oltre alle difficoltà di ambientamento al calcio italiano il difensore brasiliano, che il Milan ha acquistato l'estate scorsa dal Flamengo pagandolo 11 milioni, ha pagato il pessimo inizio di campionato dei rossoneri, giocando appena cinque partite senza brillare.

Ora si aggiunge l'operazione al calcagno avvenuta in Svezia dopo l'infortunio subito in allenamento.

I tempi di recupero saranno lunghi, come anticipato dal Milan attraverso un comunicato ufficiale: "AC Milan – si legge – comunica che nella giornata odierna Léo Duarte è stato sottoposto a intervento chirurgico per la frattura del calcagno all'inserzione del tendine achilleo sinistro presso la Alfredson Tendon Clinic di Umeå (Svezia). L'operazione, eseguita dal Prof. Håkan Alfredson alla presenza del Responsabile Sanitario del Club Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscita. I tempi di recupero sono stimati in 3/4 mesi".



