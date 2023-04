Milan, Maignan è il più forte di tutti: al via le mosse per blindarlo

Decisivo anche nel doppio confronto in Champions League con il Napoli, il francese ha un contratto con i rossoneri sino al 2026 ma c'è la voglia di prolungare l'accordo.

19-04-2023 11:52

In questo momento, non c’è portiere più affidabile di Mike Maignan. Il numero 1 del Milan è una certezza assoluta tra i pali e il Diavolo lo vuole blindare.

Milan, Maignan uomo in più per Pioli

Se Rafael Leao è l’uomo che fa la differenza in attacco, ci pensa Mike Maignan a tenere al sicuro la porta rossonera. Il portiere francese sta giocando a livelli elevatissimi, tanto che, per diversi addetti ai lavori, è al momento il migliore nel suo ruolo in Europa.

Dimenticati gli infortuni che hanno condizionato la prima parte della stagione, l’ex numero 1 del Lille sta facendo vedere di che pasta è fatto. Se ne sono accorti anche i giocatori del Napoli, anestetizzati dal portiere rossonero più volte.

Milan-Maignan, il contratto è sino al giugno del 2026

Quando il Milan ha deciso di investire su Mike Maignan (classe 1995) come erede di Gigio Donnarumma ma pensato bene di fargli firmare un contratto piuttosto lungo, ovvero sino al giugno del 2026.

Una mossa azzeccata, visto l’elevato rendimento del portiere francese che, nel frattempo, si è guadagnato anche la titolarità nella nazionale transalpina. A suon di prestazioni impressionanti, Mike Maignan è diventato una certezza assoluta per Stefano Pioli che, quando può contare su di lui, si sente molto più sereno.

Milan, le prossime mosse per blindare Maignan

Chiaramente, sono tanti i club europei che hanno posato gli occhi su Mike Maignan. Il Diavolo, forte di un contratto sino al 2026, pare intenzionato a rivedere i termini economici dell’accordo. Al momento, il francese ha un ingaggio vicino ai tre milioni di euro a stagione. Potrebbe essere ritoccato verso l’alto, magari aggiungendo un anno di contratto all’accordo in essere.

Mike Maignan si trova benissimo a Milano, sponda rossonera. Dopo aver vinto lo Scudetto, ora sogna di aiutare, con le sue parate, il suo Milan ad arrivare alla finale di Champions League. Con lui tra i pali, tutto pare possibile.