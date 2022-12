Milan, Maignan: ritorno con la Salernitana possibile. Il 30 in campo col PSV?

19-12-2022 13:10

Le condizioni di Mike Maignan migliorano giorno dopo la lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro patita lo scorso mese di ottobre nella gara di Nations League tra Francia e Austria. Il Milan, in questo senso, punta a recuperarlo già per la prima partita dopo il rientro, il lunch match delle 12,30 contro la Salernitana, in programma allo stadio “Arechi” mercoledì 4 gennaio.

Secondo il Corriere dello Sport, l’estremo difensore francese dei rossoneri di Stefano Pioli potrebbe già provare a scendere in campo nella sfida amichevole al PSV Eindhoven, prevista venerdì 30 dicembre. Tuttavia, senza minimamente forzare i tempi di recupero. Giocherà solo se se la sentirà pienamente