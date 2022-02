Milan, Maldini: "Futuro Ibrahimovic? Discorso aperto, è una risorsa"

05-02-2022 18:18

Ai microfoni di Dazn, Maldini ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic: “Con Ibra c’è un discorso aperto, lui è una persona indipendente. Conosce quella che è la sua situazione e quello che potrebbe essere il possibile accordo con il club. Se non la sentirà, sarà il primo a dire “smetto””.

“Non c’è dubbio che ultimamente gli infortuni lo stiano limitando – ha continuato Maldini -, ma quelli sul contratto sono discorsi che si fanno in modo aperto. La sua idea è continuare, e Zlatan non sarà mai un peso per noi, ma una risorsa”.

OMNISPORT