Milan, Maldini: la dinastia fa 1000 presenze nel Milan

Il minuto 81 di ieri sera ha un valore particolare per Daniel e per tutta la famiglia Maldini. Il suo ingresso in campo infatti ha rappresentato un grande traguardo per la dinastia iniziata da Cesare e proseguita da Paolo due assoluti protagonisti che hanno scritto la storia del calcio, e la storia del Milan.

Daniel con la presenza numero 6 di ieri sera, permette di raggiungere quota 1000 alla dinastia dei Maldini: il nonno Cesare ne aveva collezionate 347, papà Paolo invece quasi il doppio, 647.

La discendenza dei Maldini è davvero un caso più unico che raro nella storia del calcio. iniziò Cesare nel 1954 con una carriera durata ben 12 anni, poi il figlio Paolo, bandiera rossonera dal 1984 al 2009 e adesso Daniel al quale non gli si può augurare di avere almeno la metà delle soddisfazioni che hanno avuto padre e nonno. Daniel con il duro lavoro e la meritocrazia, ha saputo ottenere gradualmente la stima di Stefano Pioli che non ha avuto remore nel lanciare uno dei talenti nati dalle giovanili del Diavolo.

Le proposte di mercato non mancano e non mancheranno, ma all’insegna della continuità e soprattutto della storia, il Milan ha deciso di fare quadrato attorno al suo diamante.

OMNISPORT | 07-01-2021 11:28