02-01-2023 10:30

Sos attacco. Il Milan vuole dare l’assalto alo scudetto e per farlo Stefano Pioli potrebbe avere bisogno di forze fresche in questa seconda parte di stagione. Il mercato invernale molto spesso presenta insidie, difficile che le squadre si privino di giocatori importanti ma in casa rossonera cresce la consapevolezza di dover provare a fare qualcosa da subito.

Milan a caccia di garanzie per l’attacco

Olivier Giroud è una certezza. L’attaccante francese ha confermato anche ai Mondiali in Qatar di essere l’uomo dei gol pesanti, nella sua avventura al Milan ha dimostrato di essere l’attaccante ideale soprattutto nei momenti che pesano di più. Ma la carta di identità indica le 37 primavere e Stefano Pioli non può fare affidamento solo su di lui. Il tecnico rossonero aspetta anche Zlatan Ibrahimovic, che di primavere invece ne conta 41, ma il suo ruolo non può essere quello di prima punta di riferimento. Divock Origi non offre le giuste garanzie dal punto di vista fisico con i tanti problemi che ne hanno limitato l’impiego nella prima parte di stagione.

Milan, in cima alla lista c’è Okafor del Salisburgo

Il primo nome nel taccuino di Paolo Maldini né quello di Noah Okafor. I rossoneri hanno avuto la possibilità di osservare il giocatore di “prima mano” nelle sfide in Champions contro il Salisburgo ed Okafor sembra avere tutte le caratteristiche giuste per fare al caso di Stefano Pioli. L’attaccante infatti è molto duttile dal punto di vista tattico, può ricoprire più posizioni sul versante offensivo ed ha ancora moltissimi margini di miglioramento. Per molti però il ruolo ideale è quello di seconda punta, ed il suo arrivo potrebbe essere condizionato da un’eventuale partenza di Leao.

Milan, occhio al 22enne canadese Jonathan David

Il Milan ha seguito da vicino anche l’evolversi della situazione di Armando Broja. L’attaccante albanese del Chelsea era alla ricerca di una nuova destinazione per giocare di più in questa seconda parte di stagione ma nel corso dell’amichevole con l’Aston Villa, è arrivato il grave infortunio che la rottura del crociato che lo terrà fuori per tutta la stagione. Il Milan segue anche il canadese di origini haitiane e di passaporto statunitense, Jonathan David: 22enne di proprietà del Lille. Occhio anche a Kolo Muani, ammirato con la maglia della Francia a Qatar 2022, ma per lui ci vogliono circa 30 milioni di euro.