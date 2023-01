01-01-2023 15:37

Inizia come si era chiuso il 2022 il nuovo anno per il Milan, ovvero con l’infermeria che continua ad affollarsi e che lascia Pioli con una rosa ridotta all’osso in vista della ripresa del campionato contro la Salernitana ma la buona notizia è l’arrivo di un nuovo portiere.

Milan, preso il portiere colombiano Vasquez

Con Maignan ancora ai box ed i suoi vice Tatarusanu e Mirante apparsi assai incerti anche in queste ultime amichevoli, il Milan aveva pensato di anticipare a gennaio l’arrivo di Sportiello, già preso per il prossimo giugno quando arriverà a parametro zero dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto che scade a giugno con l’Atalanta ma i bergamaschi hanno fatto muro.

Decisivo l’infortunio di Musso, che priva Gasperini del portiere titolare: dal ni si è passati dunque al no deciso per la cessione anticipata di Sportiello. Ecco allora che i rossoneri hanno chiuso per l’acquisto a titolo definitivo di Devis Vasquez, estremo difensore del Club Guaranì, colombiano classe ’98, nel giro della nazionale. Il 24enne estremo difensore del Guaranì ha il passaporto di extracomunitario e arriverà subito a Milanello. Si tratta di un colpo in prospettiva futura e per questo non si escludono nuovi interventi per il ruolo.

Milan, Rebic e Ballo-Tourè saltano la Salernitana

Le brutte notizie arrivano dall’infermeria che continua ad affollarsi. Nell’amichevole di Eindhoven contro il Psv il croato Rebic ha riportato una lesione di un muscolo adduttore della coscia sinistra. Il giocatore sarà rivalutato con risonanza fra 7 giorni ma non potrà giocare con la Salernitana, quando Pioli dovrà fare a meno anche di Giroud e Ibra e si ritroverà senza un attaccante centrale di ruolo.

Infortunio anche per Ballo Toure’, in seguito ad un trauma di gioco nei minuti finali nella stessa gara con gli olandesi. Il terzino sinistro ha riportato una lussazione acromion-claveare destra che richiede stabilizzazione chirurgica. L’intervento sarà eseguito domani.